СМИ: В США массово увольняются сотрудники Секретной службы

Американская Секретная служба после массовых увольнений агентов на протяжении последних лет столкнулась с «лавиной» работы в текущем году. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, служба ожидала, что 2024 год станет для нее напряженным: планировалась ее работа на предвыборных митингах, съездах, саммите НАТО, кроме того, прогнозировался рост угроз для жизней политиков. Тем не менее, ведомство не подготовилось к сложностям. В Секретной службе зафиксировали крупнейший отток сотрудников по меньшей мере за последние 20 лет: в 2022-2023 финансовых годах уволились 1,4 тысячи из 7,8 тысячи работников.

Агенты покидали службу в том числе из-за частой сверхурочной работы, которую могли не оплачивать, фаворитизма, непотизма. При этом ведомство не смогло подготовить вовремя «запасной» персонал. За последние месяцы служба наняла «достаточно сотрудников», однако ее работники отмечают, что ведомство не приблизилось к решению проблемы с частыми отставками.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Секретная служба нуждается в помощи, если она допустила уже два покушения на экс-президента Дональда Трампа. Глава государства призвал дать ведомству больше ресурсов, пишет 360.ru.

