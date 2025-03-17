СМИ: В Саудовской Аравии более 50 человек задержаны за «аморальные действия»
Более 50 человек задержали в Саудовской Аравии за аморальные действия. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, десятки иностранных граждан арестовали за «аморальные действия в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек». В частности, задержанным предъявили обвинение в проституции и попрошайничестве.
Financial Times напомнило, что в Саудовской Аравии еще в 2019 году приняли закон об общественной нравственности. Однако подразделение по борьбе с безнравственными действиями появилось в стране недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Ранее в Саудовской Аравии двух россиян арестовали за организацию нелегального паломничества в Мекку и Медину, напоминает 360.ru.
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