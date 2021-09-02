СМИ: в Нидерландах хотят запретить гамбургеры и хот-доги
Власти пяти городов в Нидерландах решили бороться с ожирением путём запрета поставок вредных продуктов в рестораны быстрого питания, пишет газета NL Times.
По данным издания, власти Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта и Эде обратились к госсекретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейсу с просьбой предоставить им для этого больше полномочий, так как имеющийся закон об окружающей среде предоставляет слишком мало возможностей сократить количество нездоровой пищи.
Доцент Амстердамского университета Анника де Рюйтер, в свою очередь, отметила, что питание - это индивидуальный выбор каждого гражданина, поэтому власти не могут регулировать его с помощью закона об окружающей среде.
Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что картошка не входит в перечень рекомендованных овощей, поскольку содержит большое количество простых углеводов, пишет журнал «Профиль».
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