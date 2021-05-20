СМИ: В Китае снова начал раскачиваться небоскреб


Здание высотой почти 300 метров в городе Шэньчжэнь в Китае начало раскачиваться, сообщило РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. В прошлый раз небоскреб раскачивался 18 мая.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени. Людей попросили покинуть верхние этажи в 13:00. Ранее башня SEG Plaza раскачивалась 18 мая около полудня, пишет ФАН. В течение полутора часов 15 тысяч человек были эвакуированы из здания. Местные власти провели проверку и заявили, что показатели находятся в рамках допустимых значений. Здание признали безопасным.

Небоскреб SEG Plaza находится в оживленном районе города, который считается крупнейшим в мире рынком электроники. Башня занимается 104-е место в рейтинге самых высоких зданий Китая.

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