СМИ: В Китае снова начал раскачиваться небоскреб
Здание высотой почти 300 метров в городе Шэньчжэнь в Китае начало раскачиваться, сообщило РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. В прошлый раз небоскреб раскачивался 18 мая.
► VIDEO: Eyewitness footage has captured people fleeing in Shenzen, China after the SEG Plaza - a 292-metre high skyscraper, built in 2000 - inexplicably began to wobble pic.twitter.com/IE2L4i79wQ— Irish Times Video (@irishtimesvideo) May 20, 2021
Инцидент произошел около 12:30 по местному времени. Людей попросили покинуть верхние этажи в 13:00. Ранее башня SEG Plaza раскачивалась 18 мая около полудня, пишет ФАН. В течение полутора часов 15 тысяч человек были эвакуированы из здания. Местные власти провели проверку и заявили, что показатели находятся в рамках допустимых значений. Здание признали безопасным.
Небоскреб SEG Plaza находится в оживленном районе города, который считается крупнейшим в мире рынком электроники. Башня занимается 104-е место в рейтинге самых высоких зданий Китая.
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