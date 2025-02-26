СМИ: В Израиле предотвратили теракт с применением 100-килограммовой бомбы
Израильские спецслужбы предотвратили теракт на Западном берегу реки Иордан с использованием мощной 100-килограммовой бомбы. Об этом сообщает портал Ynet, ссылаясь на Службу общей безопасности Израиля.
В прошлом месяце ведомство и силы безопасности обезвредили в районе населенного пункта Кабатия террористическую ячейку, которая планировала совершить крупные теракты. Участников группировки арестовали.
Отмечается, что в распоряжении боевиков было 100-килограммовое взрывное устройство, которое они намеревались использовать против сил израильской Армии обороны.
Ранее в пригороде Тель-Авива были взорваны три пустых автобуса, полиция отмечала, что ЧП могли быть частью планируемого теракта, напоминает Ura.ru. После инцидентов власти ввели ограничения в передвижении наземного транспорта и привели армию в готовность.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск стал лидером рейтинга супермиллиардеров
- В хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор
- Меняйло: В Северной Осетии и СКФО ввели режим беспилотной опасности
- СМИ: В Израиле предотвратили теракт с применением 100-килограммовой бомбы
- Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом
- В Таиланде 18 человек погибли в ДТП с экскурсионным автобусом
- Над территорией России сбили 128 украинских дронов
- СМИ: В ЮАР сорвали проукраинский митинг песней «Сигма Бой»
- В Белом доме объяснили синяк у Трампа
- На «Госуслугах» появился сервис «Жизненная ситуация» для выхода на пенсию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru