СМИ: в Италии задержали партию беспилотников, якобы отправленных в Россию

По информации издания, которое ссылается на следователей, российские власти попытались через Италию «импортировать военные комплектующие» из США.

Речь идёт о партии разведывательных беспилотников, несколько контейнеров с которыми были заблокированы итальянской таможней и Финансовой гвардией в порте города Джоя-Тауро.

«Официальным конечным пунктом назначения был Катар... но неясно, был ли это настоящий пункт назначения», - пишет la Repubblica, предположив, что из Италии БПЛА могли быть доставлены в Сирию с выключенными GPS-маячками, после чего их переправили бы в Россию.

Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран осуществлял поставки беспилотников в Россию задолго до начала военной спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

