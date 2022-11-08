СМИ: в Италии задержали партию беспилотников, якобы отправленных в Россию

Власти итальянского региона Калабрия задержали партию американских беспилотных летательных аппаратов, якобы предназначавшихся для России, пишет газета la Repubblica.

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По информации издания, которое ссылается на следователей, российские власти попытались через Италию «импортировать военные комплектующие» из США.

Речь идёт о партии разведывательных беспилотников, несколько контейнеров с которыми были заблокированы итальянской таможней и Финансовой гвардией в порте города Джоя-Тауро.

«Официальным конечным пунктом назначения был Катар... но неясно, был ли это настоящий пункт назначения», - пишет la Repubblica, предположив, что из Италии БПЛА могли быть доставлены в Сирию с выключенными GPS-маячками, после чего их переправили бы в Россию.

Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран осуществлял поставки беспилотников в Россию задолго до начала военной спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИталияАрестБеспилотники
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