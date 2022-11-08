СМИ: в Италии задержали партию беспилотников, якобы отправленных в Россию
Власти итальянского региона Калабрия задержали партию американских беспилотных летательных аппаратов, якобы предназначавшихся для России, пишет газета la Repubblica.
По информации издания, которое ссылается на следователей, российские власти попытались через Италию «импортировать военные комплектующие» из США.
Речь идёт о партии разведывательных беспилотников, несколько контейнеров с которыми были заблокированы итальянской таможней и Финансовой гвардией в порте города Джоя-Тауро.
«Официальным конечным пунктом назначения был Катар... но неясно, был ли это настоящий пункт назначения», - пишет la Repubblica, предположив, что из Италии БПЛА могли быть доставлены в Сирию с выключенными GPS-маячками, после чего их переправили бы в Россию.
Ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран осуществлял поставки беспилотников в Россию задолго до начала военной спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- Путин заявил, что зарплаты должны опережать рост цен
- Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
- Хуснуллин заявил о завершении установки первого пролёта Крымского моста
- Власти Одессы намерены демонтировать памятник Екатерине II
- Санитарный вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Костромской области
- СМИ: в Италии задержали партию беспилотников, якобы отправленных в Россию
- «Лаборатория Касперского» отключит в России свой VPN
- Дуда упрекнул жителей Евросоюза в нежелании экономить энергию
- СМИ: в Херсонской области украинский диверсант покончил с собой при задержании
- Рок-опера «Юнона и Авось» от Донецкого драмтеатра с аншлагом прошла в Липецке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru