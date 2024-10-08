СМИ: В Иране опровергли данные о взрывах у ядерного реактора
Официальные лица базы ПВО «Хатам аль-Анбия» в Иране опровергли информацию о взрывах неподалеку от города Исфахан, в котором находится исследовательский ядерный реактор. Об этом пишет Ynetnews.
По данным портала, до этого иранские власти назвали ложными сведения о взрывах в регионе. Подробностей об источнике сообщений либо характере инцидента не приводится.
Ранее The New York Times написала, что ключевые ядерные объекты Ирана в будущем могут стать целями ударов Израиля в рамках их ответа на иранские ракетные атаки. Как отмечает издание, израильская сторона, а также США усиливают призывы воспользоваться моментом для ударов и отбросить назад иранскую ядерную программу.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант допустил возможность атак на ядерную инфраструктуру Ирана, по его словам, обсуждаются «все варианты», пишет Ura.ru.
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