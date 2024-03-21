СМИ: в ФРГ расследованием утечки переговоров офицеров занялся генпрокурор
Генеральная прокуратура ФРГ подключилась к расследованию дела об утечке переговоров высокопоставленных офицеров о дальнобойных ракетах Taurus, сообщает Der Spiegel.
Власти начали расследование по подозрению в «агентской деятельности секретных служб». В настоящее время конкретных обвинений никому предъявлено не было. В ведомстве уверены в причастности к утечке спецслужб России.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила, что опубликует новую запись разговора высокопоставленных офицеров германской армии о возможности удара по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru