СМИ: В Финляндии запретили давать детям имя Волан-де-Морт
Совет по именам Финляндии предложил внести в список запрещённых в стране имя Волан-де-Морт — так звали главного врага Гарри Поттера, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
В новый перечень также вошли такие имена, как Адесса, Асмодей, Эльдорадо, Хайбис, Куккубо, Глитч и Михельсон. В Совете напомнили, что в Финляндии имя ребёнка не должно быть оскорбительным или каким-либо образом причинять ему вред в детском возрасте.
Отмечается, что список Совета по именам теперь будет рассмотрен Агентством цифровой информации и учёта населения Финляндии, которое утвердит или отклонит предложение.
Ранее стало известно, что актёр Рэйф Файнс заявил о желании снова сыграть Волан-де-Морта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перевозчик Ecolines увеличит количество рейсов между Россией и Эстонией
- Путин временно передал Росимуществу Ульяновский станкостроительный завод
- В Екатеринбурге выставили на продажу визитку Путина за 300 тысяч рублей
- СМИ: В Финляндии запретили давать детям имя Волан-де-Морт
- Разведка Украины подтвердила смерть летчика, угнавшего российский вертолет
- Британия передала Украине большинство своих артиллерийских установок AS-90
- Число миллионеров на Украине с начала конфликта с РФ выросло на 16%
- Новую форму сборной России по футболу представят 6 марта
- Венгрия не станет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
- Суд отправил в СИЗО бывшего владельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru