СМИ: В Европу прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США

По данным британского издания, группу возглавит атомный авианосец USS Gerald Ford, который зайдет на военно-морскую базу Портсмут. Корабль будут сопровождать эсминцы, ракетный крейсер и ударная атомная подводная лодка, сообщает телеканал «360». Отмечается, что на борту USS Gerald Ford базируется около 90 самолетов и вертолетов. Дата прибытия второй группы не уточняется.

По данным пресс-службы Второго флота ВМС США, 28 октября USS Gerald Ford прибыл в канадский порт Галифакс. В европейских водах уже находится авианосная ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем USS George Bush, суда располагаются в акватории Адриатики, пишет Ura.ru.

