СМИ: В Европу прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США
Вторая авианосная группа ВМС США прибудет в Европу к середине ноября. Об этом сообщает UK Defence Journal.
По данным британского издания, группу возглавит атомный авианосец USS Gerald Ford, который зайдет на военно-морскую базу Портсмут. Корабль будут сопровождать эсминцы, ракетный крейсер и ударная атомная подводная лодка, сообщает телеканал «360». Отмечается, что на борту USS Gerald Ford базируется около 90 самолетов и вертолетов. Дата прибытия второй группы не уточняется.
По данным пресс-службы Второго флота ВМС США, 28 октября USS Gerald Ford прибыл в канадский порт Галифакс. В европейских водах уже находится авианосная ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем USS George Bush, суда располагаются в акватории Адриатики, пишет Ura.ru.
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