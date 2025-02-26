СМИ: В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян стала жертвой воров-«домушников». Об этом сообщает портал armlur.am.
Утчоняется, что инцидент произошёл в ереванском районе Ачапяк, где из квартиры Багдасарян воры вынесли крупную сумму денег.
По данным портала, после этого Пашинян поручил главе МВД страны Арпине Саркисян и начальнику полиции Араму Ованнисяну взять на контроль раскрытие преступления. В итоге была обезврежена группа лиц, которые подозреваются в совершении краж из квартир должностных лиц.
Ранее сотрудники полиции Чили нашли трое наручных часов, которые в 2023 году были украдены у голливудского актера Киану Ривза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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