СМИ: В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Утчоняется, что инцидент произошёл в ереванском районе Ачапяк, где из квартиры Багдасарян воры вынесли крупную сумму денег.

По данным портала, после этого Пашинян поручил главе МВД страны Арпине Саркисян и начальнику полиции Араму Ованнисяну взять на контроль раскрытие преступления. В итоге была обезврежена группа лиц, которые подозреваются в совершении краж из квартир должностных лиц.

Ранее сотрудники полиции Чили нашли трое наручных часов, которые в 2023 году были украдены у голливудского актера Киану Ривза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

