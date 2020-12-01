СМИ: В Азию идут около 20 танкеров с нефтью из США
Порядка 20 американских танкеров с нефтью направляются в Азию, в частности, в Китай, Южную Корею и Сингапур, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, суда были зарезервированы для доставки нефти в Азию с берегов Мексиканского залива. Армаду из США составляют супертанкеры, способные перевозить до 2 млн баррелей сырья, общий объём поставок — более 26 млн баррелей.
Bloomberg сообщает, что из-за ограничений ОПЕК+ страны Азиатско-Тихоокеанского региона, восстанавливающиеся после пандемии COVID-19, обратились за сырьём к США.
В конце ноября стало известно о планах ОПЕК+ продлить на два-три месяца действующее соглашение по сокращению добычи нефти в 7,7 млн баррелей в сутки. Позже министры стран соглашения достигли договорённости о продлении ограничений на первый квартал 2021 года. Эти условия должны одобрить на заседании ОПЕК+, запланированном на 3 декабря.
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