СМИ: В Азию идут около 20 танкеров с нефтью из США

Порядка 20 американских танкеров с нефтью направляются в Азию, в частности, в Китай, Южную Корею и Сингапур, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, суда были зарезервированы для доставки нефти в Азию с берегов Мексиканского залива. Армаду из США составляют супертанкеры, способные перевозить до 2 млн баррелей сырья, общий объём поставок — более 26 млн баррелей.

Bloomberg сообщает, что из-за ограничений ОПЕК+ страны Азиатско-Тихоокеанского региона, восстанавливающиеся после пандемии COVID-19, обратились за сырьём к США.

В конце ноября стало известно о планах ОПЕК+ продлить на два-три месяца действующее соглашение по сокращению добычи нефти в 7,7 млн баррелей в сутки. Позже министры стран соглашения достигли договорённости о продлении ограничений на первый квартал 2021 года. Эти условия должны одобрить на заседании ОПЕК+, запланированном на 3 декабря.

