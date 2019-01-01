СМИ узнали о созвонах экс-адвоката Трампа с фирмой Вексельберга

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн на протяжении восьми месяцев созванивался и переписывался с американской финансовой фирмой Columbus Nova, связанной с российским олигархом Виктором Вексельбергом. Об этом стало известно из рассекреченных судебных документов, сообщает НСН со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что первый контакт произошел в день избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, то есть 8 ноября 2016 года. Затем в течение восьми месяцев экс-адвокат Трампа обменялся сотнями сообщений и звонков с фирмой, связанной с российским олигархом.

«С 8 ноября 2016 года по 14 июля 2017 года в телефонных записях было зафиксировано более 230 телефонных звонков и 950 текстовых сообщений между сотовым телефоном Коэна и генеральным директором Columbus Nova», — цитирует спецкор НСН один из судебных документов, обнародованных наряду с пятью ордерами на обыск экс-адвоката Трампа.

Также в документах указано, что консалтинговая фирма Коэна получила почти полмиллиона долларов от Columbus Nova. Следствие выясняет, связаны ли эти платежи с попытками Коэна добиться отмены антироссийских санкций.

Напомним, в августе прошлого года Майкл Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, а также заявил под присягой, что пошел на преступление по поручению Дональда Трампа. Экс-адвокат пошел на сделку с прокурорами. В конце 2018 года Коэн получил три года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, нарушения в финансировании избирательной кампании Трампа, выплату денег за молчание бывшей порнозвезде Сторми Дэниэс, которая якобы состояла в интимной связи с Трампом, и ложь Конгрессу.

