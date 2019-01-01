СМИ узнали о работе Трампа над ядерным соглашением с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить «грандиозное» ядерное соглашение с российскими и китайскими властями. Как рассказал высокопоставленный чиновник в Белом доме телеканалу CNN, Трамп планирует в максимально сжатые сроки создать новый договор по контролю за всеми вооружениями.
«Президент считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать всё оружие, все боеголовки, все ракеты», — цитирует источник RT.
Отмечается, что инициатива находится на ранней стадии, сообщает Ura.ru. В случае успешной реализации ядерное соглашение между США, Россией и Китаем станет для Трампа «знаковым достижением» во внешней политике, передает CNN.
Напомним, что президент США уже говорил о соглашении по контролю над вооружениями с участием России и Китая. В начале февраля он заявил во время своего ежегодного обращения к Конгрессу США после выхода из заключенного с РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон и Москва могут договориться о новом соглашении с участием Китая и других стран.
Об этом Трамп говорил и в прошлом году. В октябре 2018 года, спустя пару дней после того, как он заявил о выходе США из договора, глава Белого дома отметил, что КНР «не является частью этого соглашения, но должны быть включены в него».
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