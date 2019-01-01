СМИ узнали о работе Трампа над ядерным соглашением с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить «грандиозное» ядерное соглашение с российскими и китайскими властями. Как рассказал высокопоставленный чиновник в Белом доме телеканалу CNN, Трамп планирует в максимально сжатые сроки создать новый договор по контролю за всеми вооружениями.

«Президент считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать всё оружие, все боеголовки, все ракеты», — цитирует источник RT.

Отмечается, что инициатива находится на ранней стадии, сообщает Ura.ru. В случае успешной реализации ядерное соглашение между США, Россией и Китаем станет для Трампа «знаковым достижением» во внешней политике, передает CNN.