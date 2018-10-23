Трамп выступил за включение Китая в ДРСМД

Президент США Дональд Трамп призвал включить Китай в Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Китай не является частью того соглашения (ДРСМД - НСН), но они должны быть включены в него», - цитирует слова Трампа RT.

Интересно, что 20 октября американский лидер заявил о выходе США из договора, сообщают «Известия» . В то же время 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что де-юре процедура выхода Вашингтона из соглашения не запущена.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН посчитал заявление Трампа «шантажом».