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Трамп выступил за включение Китая в ДРСМД

23 Октября 2018 в 09:29
Трамп выступил за включение Китая в ДРСМД

Президент США Дональд Трамп призвал включить Китай в Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Китай не является частью того соглашения (ДРСМД - НСН), но они должны быть включены в него», - цитирует слова Трампа RT.

Интересно, что 20 октября американский лидер заявил о выходе США из договора, сообщают «Известия». В то же время 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что де-юре процедура выхода Вашингтона из соглашения не запущена.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН посчитал заявление Трампа «шантажом».

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