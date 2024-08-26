СМИ: Уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС

Уровень загрязнения плутонием в окрестностях ядерного объекта в Лос-Аламосе сопоставим с тем, который наблюдается в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследования ученого из университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера.

Согласно данным исследования, содержание плутония в каньоне, где Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года, и в прилегающих к нему районах сопоставимо с уровнями, обнаруженными в Чернобыле.

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Газета также отмечает, что после закрытия сбросов власти США потратили не менее $2 млрд на очистку этой территории, которая к 1980-м годам была приведена в соответствие с федеральными стандартами. Затем землю передали округу Лос-Аламос, и она стала популярной среди мотоциклистов и бегунов.

Хотя непосредственная опасность для пользователей троп в этом районе считается низкой, Кеттерер предупреждает о потенциальных рисках. Плутоний может содержаться в воде, попадающей в реку Рио-Гранде, и, следовательно, в продуктах питания. Также существует риск распространения плутония через пепел при лесных пожарах, передает «Радиоточка НСН».

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