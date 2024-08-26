СМИ: Уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС
Уровень загрязнения плутонием в окрестностях ядерного объекта в Лос-Аламосе сопоставим с тем, который наблюдается в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследования ученого из университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера.
Согласно данным исследования, содержание плутония в каньоне, где Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года, и в прилегающих к нему районах сопоставимо с уровнями, обнаруженными в Чернобыле.
Газета также отмечает, что после закрытия сбросов власти США потратили не менее $2 млрд на очистку этой территории, которая к 1980-м годам была приведена в соответствие с федеральными стандартами. Затем землю передали округу Лос-Аламос, и она стала популярной среди мотоциклистов и бегунов.
Хотя непосредственная опасность для пользователей троп в этом районе считается низкой, Кеттерер предупреждает о потенциальных рисках. Плутоний может содержаться в воде, попадающей в реку Рио-Гранде, и, следовательно, в продуктах питания. Также существует риск распространения плутония через пепел при лесных пожарах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Во Франции продлили срок содержания Павла Дурова под стражей до 28 августа
- Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчуков
- Белгородской и Курской областям выделят более 1,1 млрд рублей на медпомощь
- СМИ: Уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС
- Арест основателя Telegram Павла Дурова затронул криптопроекты
- СМИ: Задержание Дурова стало самой радикальной мерой против глав соцсетей
- Исследование показало, что 85% российских школьников учатся дополнительно
- Арест Дурова назвали потенциальным оружием против России через данные Telegram
- Пожарные потушили возгорание на Омском НПЗ
- СМИ: Вашингтону важнее избежать третьей мировой войны, чем поддержать Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru