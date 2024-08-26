СМИ: Уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС

Уровень загрязнения плутонием в окрестностях ядерного объекта в Лос-Аламосе сопоставим с тем, который наблюдается в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследования ученого из университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера.

Согласно данным исследования, содержание плутония в каньоне, где Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года, и в прилегающих к нему районах сопоставимо с уровнями, обнаруженными в Чернобыле.