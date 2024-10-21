СМИ: Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен
Проповедник Фетхуллах Гюлен, лидер запрещенной в Турции организации FETО, умер в США. Об этом пишет газета Hürriyet.
«Фетхуллах Гюлен, главарь FETО, проживавший в... штате Пенсильвания, скончался», — отмечается в материале.
Также о смерти проповедника сообщил телеканал CNN со ссылкой на соцсети племянника умершего Эбуселеме Гюлена.
Власти Турции обвиняли движение Гюлена в организации попытки госпереворота в стране в 2016 году, напоминает RT. После мятежа в республике арестовали свыше 80 тысяч человек, а также уволили либо отстранили почти 150 тысяч госслужащих. Сам Гюлен в то время находился в Соединенных Штатах. Проповедник осудил попытку госпереворота и отверг обвинения, выдвинутые против него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru