СМИ: Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен

Проповедник Фетхуллах Гюлен, лидер запрещенной в Турции организации FETО, умер в США. Об этом пишет газета Hürriyet.

«Фетхуллах Гюлен, главарь FETО, проживавший в... штате Пенсильвания, скончался», — отмечается в материале.

Также о смерти проповедника сообщил телеканал CNN со ссылкой на соцсети племянника умершего Эбуселеме Гюлена.

Власти Турции обвиняли движение Гюлена в организации попытки госпереворота в стране в 2016 году, напоминает RT. После мятежа в республике арестовали свыше 80 тысяч человек, а также уволили либо отстранили почти 150 тысяч госслужащих. Сам Гюлен в то время находился в Соединенных Штатах. Проповедник осудил попытку госпереворота и отверг обвинения, выдвинутые против него.

