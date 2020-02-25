СМИ: Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался на 93-м году. Об этом 25 февраля пишет ТАСС со ссылкой на Sky News – Arabia.

Официального подтверждения информации о смерти экс-президента Египта пока не поступало.

Хосни Мубарак возглавлял Египет с 14 октября 1981 года — 11 февраля 2011 года. Он ушел с президентского поста в 2011 году на фоне так называемой Революции в Египте. В апреле 2011 года Мубарак был взят под стражу, против него и его сыновей начался судебный процесс. Процесс над Мубараком характеризовался тем, что экс-президента то признавали виновным в коррупционных преступлениях, то оправдывали.

