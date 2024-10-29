СМИ: У США заканчиваются некоторые виды ракет ПВО
Некоторые типы ракет ПВО заканчиваются у США на фоне помощи Вашингтона Израилю и Украине. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
По данным газеты, сложившаяся ситуация поднимает вопросы о готовности Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке и в Европе и возможный конфликт в регионе Тихого океана. Американская сторона переживает, что может потратить запасы намного быстрее, чем пополнит их. Пентагону трудно наладить увеличение производства снарядов: часто для этого необходимо расширение предприятий, создание новых линий, найм сотрудников, а компании не хотят расширяться без уверенности в больших закупках в долгосрочной перспективе.
Как пишет Wall Street Journal, недостаток ракет в Соединенных Штатах может стать более острым после атаки Израиля по Ирану на минувшей неделе.
Ранее СМИ предупредили, что США могут почти полностью потерять авиацию и военно-морской флот уже через поколение, поскольку каждое новое вооружение оказывается гораздо дороже предыдущего, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде при атаке дрона были повреждены 36 квартир
- В Гудермесе беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа
- СМИ: У США заканчиваются некоторые виды ракет ПВО
- Директора СВР, главу ВГТРК и аудитора Счетной палаты наградят медалью Госдумы
- СМИ: В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости РФ
- В Чите задержали третьего сбежавшего из исправительного центра осужденного
- Умер четырехкратный чемпион СССР фигурист Валерий Мешков
- РСТ: Спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах на Новый год вырос на 30%
- В России подросткам с 14 лет открыли доступ к фондовому рынку
- В музее Нью-Йорка нашли рукопись неизвестного вальса Шопена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru