СМИ: У США заканчиваются некоторые виды ракет ПВО

Некоторые типы ракет ПВО заканчиваются у США на фоне помощи Вашингтона Израилю и Украине. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

По данным газеты, сложившаяся ситуация поднимает вопросы о готовности Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке и в Европе и возможный конфликт в регионе Тихого океана. Американская сторона переживает, что может потратить запасы намного быстрее, чем пополнит их. Пентагону трудно наладить увеличение производства снарядов: часто для этого необходимо расширение предприятий, создание новых линий, найм сотрудников, а компании не хотят расширяться без уверенности в больших закупках в долгосрочной перспективе.

Как пишет Wall Street Journal, недостаток ракет в Соединенных Штатах может стать более острым после атаки Израиля по Ирану на минувшей неделе.

Ранее СМИ предупредили, что США могут почти полностью потерять авиацию и военно-морской флот уже через поколение, поскольку каждое новое вооружение оказывается гораздо дороже предыдущего, напоминает RT.

