СМИ: У летучих мышей в Китае обнаружили новый коронавирус
Вирусологи из Китая обнаружили новый коронавирус летучей мыши, способный заражать людей, как COVID-19. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным издания, коронавирус - новая линия HKU5, обнаруженная впервые у японского нетопыря в Гонконге. Вирусологи отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета, Уханьского института вирусологии провели исследование в лаборатории Гуанчжоу. Эксперты открыли и выделили отдельную линию HKU5-CoV, способную использовать мембранный белок ACE2 летучих мышей, человека и различные гены, обнаруженные у разных видов млекопитающих с общим происхождением.
Как отметили исследователи, вирус, выделенный из образцов летучих мышей, может инфицировать человека. Новый вирус, который назвали HKU5-CoV-2, потенциально имеет «более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения». Однако эксперты отмечают: поводов для паники пока нет, риск появления вируса в человеческих популяциях «не следует преувеличивать».
Ранее СМИ сообщили о появлении нового вируса COVID-Omicron XBB с якобы повышенным уровнем летального исхода. Эта информация не подтвердилась, пишет Ura.ru.
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