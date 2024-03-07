СМИ: Турция проведет крупную наземную военную операцию в Ираке
Военные Турции планируют провести наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Hürriyet.
Как отметил колумнист газеты Абдулькадир Сельви, в регионе, где проходила операция «Коготь-замок», планируется крупномасштабная наземная операция.
«Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьей Барзани», — указано в материале.
По данным газеты, Турция намерена «закрыть» от боевиков все 378 км границы с Ираком.
Ранее СМИ сообщили о готовности Турции стать гарантом мира в Палестине. Анкара намерена добиться этого за счет гуманитарного, политического и военного присутствия, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Февраль 2024 года стал самым теплым в мире
- Правительство РФ повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля
- СМИ: Число обанкротившихся юрлиц в 2024 году увеличилось на 60%
- Исследование: Женщины хотели бы получить на 8 Марта цветы, конфеты и косметику
- СМИ: Таможенники начали проверять товары на американское происхождение
- Осужденные устроили погром в ИК-4 в Пугачеве
- СМИ: Турция проведет крупную наземную военную операцию в Ираке
- Российские издательства заявили о росте продаж книг о войнах и патриотизме
- МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Прибалтику
- Российские теннисисты не выступят на Олимпиаде 2024 года в миксте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru