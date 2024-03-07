СМИ: Турция проведет крупную наземную военную операцию в Ираке

Военные Турции планируют провести наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Hürriyet.

Как отметил колумнист газеты Абдулькадир Сельви, в регионе, где проходила операция «Коготь-замок», планируется крупномасштабная наземная операция.

«Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьей Барзани», — указано в материале.

По данным газеты, Турция намерена «закрыть» от боевиков все 378 км границы с Ираком.

Ранее СМИ сообщили о готовности Турции стать гарантом мира в Палестине. Анкара намерена добиться этого за счет гуманитарного, политического и военного присутствия, пишет RT.

