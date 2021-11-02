СМИ: Турция обвинила соратника Кадырова в организации покушения
Задержанные ранее в Турции граждане России вынашивали планы убийства участника чеченской оппозиции и действовали якобы по приказу соратника главы российской республики. Такое сообщение появилось в Daily Sabah, издание ссылается на Национальную разведывательную организацию Турции (MIT).
Согласно публикации, ликвидировать предполагалось чеченского полевого командира Абдулхакима Шишани. По информации издания, он воевал в Сирии на стороне боевиков. Daily Sabah приводит имя руководителя группы киллеров - Бислан Расаев. Утверждается, что его курировали криминальный авторитет Казбек Дукузов и один из соратников главы Чечни, имя которого не называется.
Как напоминает URA.RU, 21 октября на территории Турции были задержаны четверо граждан России из Чечни. Также задержали гражданина Украины и уроженца Узбекистана. Турецкая сторона обвинила их в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.
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