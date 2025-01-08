СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию
Турция и Сирия могут провести крупномасштабную военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщила газета Hürriyet.
По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что крупномасштабная военная операция вместе с Сирией «будет неизбежна», если PПК не сложит оружие и продолжит настаивать на другой сирийской администрации, а страны Запада выдвинут свои требования в этом направлении. Газета не уточняет, какие требования западных государств имеются в виду.
«Сейчас Анкара реализует план А, но на столе лежит и план В», — пишет Hürriyet.
Ранее Эрдоган пообещал «похоронить» боевиков в Сирии, отказавшихся сложить оружие, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru