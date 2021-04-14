СМИ: Turkish Airlines вернёт туристам из России деньги за билеты

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines из-за ограничения авиасообщения с Россией вернёт туристам деньги или изменит дату вылета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

По словам собеседника агентства, российская сторона проинформировала авиакомпанию об ограничении, в связи с чем количество рейсов по маршруту Москва - Стамбул - Москва с 15 апреля сократится до двух в неделю.

«Пассажирам, которые забронировали билеты на отменённые рейсы с 15 апреля по 1 июня, либо выплатят деньги, либо предоставят возможность изменить дату вылета», - отметил представитель авиакомпании, добавив, что порядок получения компенсаций ещё не утверждён.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 15 апреля по 1 июня будет ограничено авиасообщение с Турцией из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в республике. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что курорты региона готовы принять туристов, которые не смогут отдохнуть в Турции, сообщает RT.

