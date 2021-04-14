СМИ: Turkish Airlines вернёт туристам из России деньги за билеты
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines из-за ограничения авиасообщения с Россией вернёт туристам деньги или изменит дату вылета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
По словам собеседника агентства, российская сторона проинформировала авиакомпанию об ограничении, в связи с чем количество рейсов по маршруту Москва - Стамбул - Москва с 15 апреля сократится до двух в неделю.
«Пассажирам, которые забронировали билеты на отменённые рейсы с 15 апреля по 1 июня, либо выплатят деньги, либо предоставят возможность изменить дату вылета», - отметил представитель авиакомпании, добавив, что порядок получения компенсаций ещё не утверждён.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 15 апреля по 1 июня будет ограничено авиасообщение с Турцией из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в республике. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что курорты региона готовы принять туристов, которые не смогут отдохнуть в Турции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- УЕФА не намерена менять место проведения финала Лиги чемпионов 2021
- Путин сделал вторую прививку от коронавируса
- Зеленскому пригрозили импичментом из-за гражданства
- Российским туристам предложили обменять отдых в Турции на путешествие по России
- Жириновский заявил о грядущей смене лидера в КПРФ
- Песков рассказал о проведении «Бессмертного полка» в 2021 году
- Мэрия Москвы начнет снимать ограничения на въезд мигрантов
- В Крыму вырос уровень заболеваемости COVID-19
- СМИ: Turkish Airlines вернёт туристам из России деньги за билеты
- «Полукатастрофа». Экс-глава ЦБ назвал главные опасности отключения SWIFT для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru