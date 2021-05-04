СМИ: Турецкий отель лишился лицензии из-за украинцев
Отель в Турции закрыли после вечеринки, которую устроили украинские туристы, сообщает газета Turkiye.
По информации издания, граждане Украины, несмотря на плохую эпидимиологическую ситуацию, устроили на Пасху вечеринку и выложили фото в соцсети.
Губернатор Антальи Эрсин Языджи рассказал, что был проведён ряд экспертиз и инцидент подтвердился, после чего отель лишился сертификата «Безопасный туризм», который разрешает работать в пандемию.
Ранее турецкие власти до 17 мая ввели в стране полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, передаёт RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полной изоляции для жителей страны, однако для туристов сделали послабления, например, оставили открытыми самые важные и посещаемые музеи, сообщает РИА ФАН.
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