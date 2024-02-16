СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян
В Турции банк Denizbank начал запрашивать у российских клиентов документы, подтверждающие вид на жительство, сообщает РБК со ссылкой на письмо из кредитного учреждения.
О таком запросе рассказали и два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в местных банках. По словам одного из них, центральный офис Denizbank не разъяснил, для чего потребовалось предоставить эти данные. Не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории российских граждан.
Письма начали приходить клиентам Denizbank около недели назад, а сам банк в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России.
Ранее стало известно, что Турция блокирует платежи с Россией в ручном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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