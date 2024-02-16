СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян

О таком запросе рассказали и два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в местных банках. По словам одного из них, центральный офис Denizbank не разъяснил, для чего потребовалось предоставить эти данные. Не было никакой официальной информации о намерении банка закрыть счета определенной категории российских граждан.

Письма начали приходить клиентам Denizbank около недели назад, а сам банк в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России.

Ранее стало известно, что Турция блокирует платежи с Россией в ручном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

