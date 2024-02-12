СМИ: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT
Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT (Систему передачи финансовых сообщений), передает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в банковском секторе Турции.
По словам источника, ведомства страны изучают опыт других государств, которые сотрудничают с Россией по данному вопросу.
Отмечается, что на такой шаг Турция готова пойти, чтобы избежать дополнительных рисков. До этого многие турецкие банки приостановили платежи с Россией из-за «давления США».
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введение санкций США активизирует создание альтернативных способов платежей. По ее словам, использование устоявшейся международной платежной инфраструктуры стало рискованным. В связи с этим многие государства думают над собственными вариантами трансграничных платежных механизмов.
При этом она признала, что есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru