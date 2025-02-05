СМИ: ЦРУ предложило своим работникам уволиться за компенсацию

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить выходное пособие . Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников.

По данным газеты, ЦРУ пытается привести ведомство в соответствие с приоритетами президента США Дональда Трампа, в том числе с борьбой с наркокартелями. Разведывательное ведомство сообщило работникам, что они могут уволиться и получить компенсацию в размере зарплаты примерно за восемь месяцев, а также льготы в рамках усилий властей по сокращению правительства США.

Кроме того, управление также решило приостановить прием на работу соискателей, которые уже получили условное предложение. Некоторые из них аннулируют, если кандидаты не будут иметь подходящего опыта для новых целей спецслужбы, в том числе противодействия Китаю.

Между тем в ФБР выразили опасения, что Дональд Трамп уволит членов неформальной группы, исследующей НЛО, пишет RT.

