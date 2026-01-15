СМИ: Трейдеры США заплатили Венесуэле $50 за баррель нефти

Трейдеры, действующие от лица Вашингтона, в рамках сделки о передаче нефти заплатили Венесуэле около $50 долларов за баррель сырья. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что компании Trafigura и Vitol расплатились с венесуэльскими властями за значительную часть нефти. Американская сторона отгрузила более 4 млн баррелей.

«Трейдеры заплатили Венесуэле около $50 за каждый баррель», - говорится в материале.

По данным издания, до этого Венесуэла получала за якобы экспортируемую ей в Китай нефть примерно $30.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов продавать венесуэльскую нефть России и Китаю, пишет 360.ru.

