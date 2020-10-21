СМИ: Трамп владеет счетом в китайском банке

Президент США Дональд Трамп владеет как минимум одним счетом в китайском банке наряду со счетами в Ирландии и Великобритании. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times.

Счет открыт на компанию, которая управляет отелями Трампа – Trump International Hotels Management LLC. Таким образом, действующему президенту США не пришлось публично указывать наличие счета в финансовых отчетах.

По данным издания, в период с 2013 по 2015 год компания заплатила в Китае более 188 тыс. долларов налогов. Представители компании ответили на вопросы журналистов. Они заявили, что счет был создан исключительно для оплаты налогов, через него не проходили сделки и транзакции. Исполнительный вице-президент Trump Organizations отказался сказать название банка, в которым открыт счет.

Кроме того, еще два зарубежных счета Трампа зарегистрированы в Ирландии и Шотландии. Они принадлежат компаниям, управляющим полями для гольфа и ежегодно отчитываются о многомиллионных доходах.

Ранее Трамп обвинял своего политического оппонента, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в том, что его сын Хантер Байден в 2013 году вывез из Китая 1,5 млрд долларов. Позже СМИ объясняли, что эта огромная цифра на самом деле была целью сбора средств, поставленной инвестиционной фирмой. Была ли достигнута цель по сбору средств, остается неизвестным.





