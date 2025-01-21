СМИ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы
Принявший присягу президента США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы, сообщает Wall Street Journal.
Ранее на столе была красная кнопка для вызова официанта с его любимым напитком. В 2021 году экс-президент Джо Байден убрал ее со стола. Теперь кнопка установлена и готова к работе, пишет издание.
Кроме того, в кабинете появились новые серебряные фигурки орлов. На столе у камина стоит бюст бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, а синий ковер Байдена заменили на более нейтральный.
Ранее Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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