СМИ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы

Ранее на столе была красная кнопка для вызова официанта с его любимым напитком. В 2021 году экс-президент Джо Байден убрал ее со стола. Теперь кнопка установлена и готова к работе, пишет издание.

Кроме того, в кабинете появились новые серебряные фигурки орлов. На столе у камина стоит бюст бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, а синий ковер Байдена заменили на более нейтральный.

Ранее Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

