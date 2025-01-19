Перенос инаугурации Трампа привел к потере большинства приглашений для СМИ

Перенос инаугурации победившего на выборах американского президента Дональда Трампа привел к потере большинства пригласительных билетов для СМИ, сообщает РИА Новости.

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В связи с переносом церемонии в закрытую ротонду на мероприятии не смогут присутствовать многие гости. Доступ среди журналистов получат только представители пресс-пула.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИнаугурацияСШАДональд Трамп

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