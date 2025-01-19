Перенос инаугурации Трампа привел к потере большинства приглашений для СМИ
19 января 202506:02
Перенос инаугурации победившего на выборах американского президента Дональда Трампа привел к потере большинства пригласительных билетов для СМИ, сообщает РИА Новости.
В связи с переносом церемонии в закрытую ротонду на мероприятии не смогут присутствовать многие гости. Доступ среди журналистов получат только представители пресс-пула.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru