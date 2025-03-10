СМИ: Трамп охладел к Лондону из-за встречи Карла III с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп охладел к официальному Лондону, сообщают «Известия».

Это произошло после того, как король Карл III встретил президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции. Фотографии короля с украинским лидером заставили президента США почувствовать себя «менее особенным» в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом, пишет Daily Mail.

При этом американским дипломатам в британском правительстве ответили, что Карл III «самостоятельно принимает решения, с кем встречаться».

Ранее стало известно, что Киев получил от Лондона средства из доходов от замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

