СМИ: Трамп охладел к Лондону из-за встречи Карла III с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп охладел к официальному Лондону, сообщают «Известия».
Это произошло после того, как король Карл III встретил президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции. Фотографии короля с украинским лидером заставили президента США почувствовать себя «менее особенным» в связи с приглашением монарха посетить Великобританию с государственным визитом, пишет Daily Mail.
При этом американским дипломатам в британском правительстве ответили, что Карл III «самостоятельно принимает решения, с кем встречаться».
Ранее стало известно, что Киев получил от Лондона средства из доходов от замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru