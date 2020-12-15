СМИ: Трамп не будет признавать поражение на выборах публично
Действующий президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на президентских выборах, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Собеседники телеканала добавили, что Трамп не будет оставаться на второй срок, несмотря на публичные заявления о фальсификациях на выборах. Посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена американский лидер также не планирует.
Ранее ведущие американские СМИ заявили о победе на президентских выборах США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Для победы на выборах кандидату нужно набрать 270 голосов. Байден опередил Трампа и набрал 306 голосов против 232 действующего президента. Итоги выборов должны быть оглашены 6 января после утверждения результатов Конгрессом.
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