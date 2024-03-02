СМИ: Торговавший в Сети ядом украинец связан с 133 смертями в Британии
Украинец Леонид Закутенко продавал в интернете яд, который может быть связан с более чем 130 смертями в Великобритании. Об этом сообщает BBC.
Вещательная корпорация провела собственное расследование, в ходе которого выяснила, что живущий в Киеве мужчина продает яд в Сети по меньшей мере с ноября 2020 года. По данным СМИ, Закутенко отправляет почтой в разные страны наборы с рецептурными лекарствами, которые при неправильном употреблении могут вызвать смерть, или опасное химическое вещество, оборот которого в Британии ограничен.
Мужчина признался репортеру под прикрытием, что отправляет в королевство по пять посылок еженедельно. Тем не менее, когда СМИ обратилось к Закутенко напрямую, он заявил, что ничего не продает.
Как отметила эксперт по сосудистой фармакологии Лондонского университета королевы Марии, профессор Амрита Ахлувалия, как минимум 133 смерти, произошедшие с 2019 года в Британии, связаны с распространяемым украинцем химикатом. При этом сайт, который имеет отношение к нескольким десяткам смертей британцев, продолжает работать даже после проверки полиции, люди могут получать посылки со смертельным веществом.
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