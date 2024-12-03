СМИ: Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины

По его словам, штурмовые группы и беспилотные летательные аппараты были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта. По этой причине с большого расстояния происходили применение и навигация ударных беспилотников и дронов-камикадзе.

Отмечается, что сирийская армия впервые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков.

Нападение террористов на Сирию — скоординированная израильско-турецкая акция, она стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии. Об этом НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

