СМИ: Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины

Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая группировка) смогли захватить Алеппо при поддержке советников из Украины и с помощью передовых технологий США, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, приближенный к спецслужбам Сирии.

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По его словам, штурмовые группы и беспилотные летательные аппараты были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта. По этой причине с большого расстояния происходили применение и навигация ударных беспилотников и дронов-камикадзе.

Отмечается, что сирийская армия впервые с 2011 года столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков.

Нападение террористов на Сирию — скоординированная израильско-турецкая акция, она стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии. Об этом НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

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ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
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