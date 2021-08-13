СМИ: Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана
Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под контроль административный центр афганской провинции Гильменд город Лашкаргах. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источник в службах безопасности Афганистана.
Как отмечается, радикалы на 48 часов ввели в городе режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей и военных.
Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил в социальных сетях написал, что талибы контролируют четыре афганские провинции: Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис, отмечает РИА ФАН.
Ситуация в области безопасности в Афганистане ухудшилась на фоне вывода войск США из страны, напоминает МИР 24. Бои талибов с правительственными войсками проходят на всей территории республики, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
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