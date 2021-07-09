СМИ: Талибы вошли в афганский Кандагар
Члены движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в один из крупнейших городов Афганистана Кандагар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, бои продолжаются в районе городского рынка. В ходе конфликта были убиты и ранены несколько мирных жителей, точное число пострадавших неизвестно.
В свою очередь, Национальное управление безопасности сообщило об операции против талибов, которую спецподразделение правительственной армии провело ночью в ряде районов Кандагара. Сообщалось, что девять боевиков были убиты, еще двое получили ранения. Губернатор Кандагара заявил, что боевики отступают, ситуация в городе под контролем.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США и союзников. Продолжается противостояние правительственных сил и талибов. Представители движения заявляли о взятии под контроль 162 из 398 районов Афганистана, напоминает RT.
Между тем накануне делегация политического офиса движения прибыла в Москву, отмечает Ura.ru. Талибы провели переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. В ходе встречи представители радикального движения заверили, что не будут нарушать границы государств Центральной Азии, пишет News.ru.
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