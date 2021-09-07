СМИ: Талибы открыли стрельбу на антипакистанской акции в Кабуле
Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Кабуле открыли огонь для разгона демонстрации против Пакистана, передает Agence France-Presse.
По данным агентства, около 70 демонстрантов, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана, собрались перед посольством южноазиатской страны. Митингующие размахивали плакатами и выкрикивали антипакистанские лозунги.
Уточняется, что талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать протестующих.
По данным телеканала Tolo News, вышедшие на митинг развернули плакаты с надписями «Пакистан, Пакистан, уходи из Афганистана».
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