СМИ: Талибы открыли стрельбу на антипакистанской акции в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Кабуле открыли огонь для разгона демонстрации против Пакистана, передает Agence France-Presse.

По данным агентства, около 70 демонстрантов, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана, собрались перед посольством южноазиатской страны. Митингующие размахивали плакатами и выкрикивали антипакистанские лозунги.

Уточняется, что талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать протестующих.

По данным телеканала Tolo News, вышедшие на митинг развернули плакаты с надписями «Пакистан, Пакистан, уходи из Афганистана».

