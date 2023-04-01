СМИ: студентке отменили штраф за парковку благодаря нейросети

Отмечается, что девушку оштрафовали на 60 фунтов стерлингов (порядка 5,7 тысячи рублей) за парковку, несмотря на наличие разрешения. Студентка захотела обжаловать штраф и обратилась к нейросети ChatGPT за помощью. Пострадавшая хотела, чтобы искусственный интеллект помог ей составить апелляционное письмо в доброжелательном тоне.



В результате девушке отменили штраф. Студентка рассказала свою историю в соцсетях и добавила, что теперь ChatGPT активно используются все ее друзья и знакомые.



Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs сообщала, что 300 миллионов человек могут остаться без работы из-за нейросетей.

