СМИ: студентке отменили штраф за парковку благодаря нейросети
В Великобритании студентка добилась отмены штрафа за парковку при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что девушку оштрафовали на 60 фунтов стерлингов (порядка 5,7 тысячи рублей) за парковку, несмотря на наличие разрешения. Студентка захотела обжаловать штраф и обратилась к нейросети ChatGPT за помощью. Пострадавшая хотела, чтобы искусственный интеллект помог ей составить апелляционное письмо в доброжелательном тоне.
В результате девушке отменили штраф. Студентка рассказала свою историю в соцсетях и добавила, что теперь ChatGPT активно используются все ее друзья и знакомые.
Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs сообщала, что 300 миллионов человек могут остаться без работы из-за нейросетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru