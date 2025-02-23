СМИ: Страны G7 хотят призвать Китай прекратить поддержку России
23 февраля 202506:02
Главы стран G7 25 февраля могут выпустить совместное заявление, призвав КНР прекратить поддержку России, сообщает газета Nikkei.
Также в заявлении подвергнутся осуждению и другие страны, среди которых Северная Корея и Иран, продолжающие экономически сотрудничать с Москвой.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение об исключении России из G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru