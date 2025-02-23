СМИ: Страны G7 хотят призвать Китай прекратить поддержку России

Главы стран G7 25 февраля могут выпустить совместное заявление, призвав КНР прекратить поддержку России, сообщает газета Nikkei.

Также в заявлении подвергнутся осуждению и другие страны, среди которых Северная Корея и Иран, продолжающие экономически сотрудничать с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение об исключении России из G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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