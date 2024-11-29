СМИ: Страховка на случай смерти из-за переработок появилась в компаниях Китая

В китайских компаниях создали страховку на случай переработок или смерти, приложение называется «Страховка 996 для трудолюбивых и беззаботных людей», сообщили РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, график работы «996» означает, рабочий день длится с 9 утра до 9 вечера. Несмотря на то, что такой режим нарушает законодательство КНР, многие сотрудники работают по нему, так как боятся потерять работу.