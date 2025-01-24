СМИ: США закроют иммиграционные офисы в четырех странах Латинской Америки
Администрация американского президента Дональда Трампа закроет иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на внутренние документы правительства.
Иммиграционные пункты США в перечисленных странах были созданы при администрации бывшего американского президента Джо Байдена. С их помощью Вашингтон надеялся предоставить мигрантам альтернативу незаконному пересечению южной границы Соединенных Штатов.
«Офисы... позволяли некоторым мигрантам, проживающим в этих странах или проезжающим через них, подавать заявки на участие в программах, позволяющих им легально въехать в США», — указывает CBS News.
Администрация Трампа решила прекратить работу этих пунктов в рамках «более широкой стратегии» по оценке управления миграционными процессами Вашингтоном в соответствии с интересами страны.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу США, напоминает Ura.ru.
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