Последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну

Последние французские военнослужащие, находившиеся в Нигере, покинули страну, сообщает Agence France-Presse.

Макрон заявил о выводе французских войск из Нигера

Французский контингент был размещён в африканской стране в целях борьбы с терроризмом, он насчитывал порядка 1,5 тысячи человек.

Летом 2023 года в Нигере произошёл военный переворот, мятежники потребовали от Франции вывести свои войска. Подразделения французских военных стали покидать африканскую страну в конце октября.

Ранее столицу Нигера Ниамей покинул посол Франции Сильвен Итте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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