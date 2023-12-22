Последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну
22 декабря 202313:54
Последние французские военнослужащие, находившиеся в Нигере, покинули страну, сообщает Agence France-Presse.
Французский контингент был размещён в африканской стране в целях борьбы с терроризмом, он насчитывал порядка 1,5 тысячи человек.
Летом 2023 года в Нигере произошёл военный переворот, мятежники потребовали от Франции вывести свои войска. Подразделения французских военных стали покидать африканскую страну в конце октября.
Ранее столицу Нигера Ниамей покинул посол Франции Сильвен Итте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru