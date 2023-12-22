Последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну

Французский контингент был размещён в африканской стране в целях борьбы с терроризмом, он насчитывал порядка 1,5 тысячи человек.

Летом 2023 года в Нигере произошёл военный переворот, мятежники потребовали от Франции вывести свои войска. Подразделения французских военных стали покидать африканскую страну в конце октября.

Ранее столицу Нигера Ниамей покинул посол Франции Сильвен Итте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

