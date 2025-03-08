СМИ: США продолжили снабжать Украину разведданными

По данным издания, США приостановили передачу Украине информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции.

Как отмечает газета Politico, Европа вряд ли сможет заменить США в обмене разведданными с Киевом.

Великобритания, Франция и Германия, которых газета в контексте разведывательных возможностей называет «тяжеловесами в составе НАТО», по ее мнению, «вряд ли могут быть сопоставимы по масштабу и возможностям с американским разведывательным сообществом».

Ранее стало известно, что Агентство геопространственной разведки США отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает правительство Соединенных Штатов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

