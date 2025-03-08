СМИ: США продолжили снабжать Украину разведданными
Соединенные Штаты продолжили передавать на Украину разведданные для оборонительных операций, сообщает телеканал Fox News.
По данным издания, США приостановили передачу Украине информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции.
Как отмечает газета Politico, Европа вряд ли сможет заменить США в обмене разведданными с Киевом.
Великобритания, Франция и Германия, которых газета в контексте разведывательных возможностей называет «тяжеловесами в составе НАТО», по ее мнению, «вряд ли могут быть сопоставимы по масштабу и возможностям с американским разведывательным сообществом».
Ранее стало известно, что Агентство геопространственной разведки США отключило доступ Украины к спутниковым снимкам, которые собирает правительство Соединенных Штатов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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