СМИ: США планируют вывести 20 тысяч военных из стран ЕС

Американские власти планируют вывести 20 тысяч военнослужащих из стран Европейского союза, сообщает The Washington Post.

По данным издания, в Европе вызывают беспокойство возможные шаги американского лидера Дональда Трампа на фоне переговоров с Россией, так как Вашингтон может удовлетворить требования Москвы об отступлении Североатлантического альянса из Восточной Европы.

США предупреждали Европу еще до возвращения Трампа в Белый дом, что приоритеты смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион.

США готовятся к выводу войск из Европы якобы по требованию президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

