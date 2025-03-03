СМИ: США планируют вывести 20 тысяч военных из стран ЕС
Американские власти планируют вывести 20 тысяч военнослужащих из стран Европейского союза, сообщает The Washington Post.
По данным издания, в Европе вызывают беспокойство возможные шаги американского лидера Дональда Трампа на фоне переговоров с Россией, так как Вашингтон может удовлетворить требования Москвы об отступлении Североатлантического альянса из Восточной Европы.
США предупреждали Европу еще до возвращения Трампа в Белый дом, что приоритеты смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион.
США готовятся к выводу войск из Европы якобы по требованию президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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