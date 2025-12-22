СМИ: США отзывают глав 29 зарубежных диппредставительств
Администрация президента США Дональда Трампа отзовет карьерных дипломатов из 29 зарубежных представительств. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на неназванных сотрудников Госдепартамента.
По данным агентства, главы американских дипмиссий получили уведомления об истечении срока их службы в январе. Эти дипломаты заняли свои должности при администрации экс-президента США Джо Байдена.
Больше всего послов отзовут из Африки, уведомления о прекращении командировки получили руководители американских диппредставительств в 13 государствах. Кроме того, решение об отзыве послов касается в том числе Вьетнама, Филиппин, Алжира, Египта. Также кадровые изменения затронут посольства в Армении, Северной Македонии, Черногории, Словакии.
Как пишет Associated Press, дипломаты вернутся в Вашингтон и при желании смогут получить новые назначения.
В июле США отозвали дипломатов из своей переговорной группы из Дохи после резкого ответа палестинского движения ХАМАС, не свидетельствовавшего о стремлении к перемирию в секторе Газа, напоминает РЕН ТВ.
