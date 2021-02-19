СМИ: США официально вернулись в Парижское соглашение по климату
Соединённые Штаты Америки завершили процесс возвращения в Парижское соглашение по климату, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, возвращению США в соглашение будут посвящены специальные виртуальные мероприятия, в которых примет участие спецпосланник страны по климату Джон Керри. Это, в том числе, выступление с американскими послами в Великобритании и Италии, а также генсекретарем ООН Антонио Гутерришем и спецпосланником генсека ООН по климату Майклом Блумбергом.
Ранее в 2017 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Парижского соглашения по климату, согласно которому США должны были к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. По мнению Трампа, документ был невыгоден США, так как накладывал куда более жёсткие ограничения, чем, например, на Китай.
Действующий президент США Джо Байден сразу после вступления в должность подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. КРоме того глава государства отменил указы Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой и объявил, что США вернутся в ВОЗ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru