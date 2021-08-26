СМИ: США намерены завершить эвакуацию из Афганистана за 36 часов

Американцы планируют завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов, передаёт CNN.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что начиная с 14 августа американцы эвакуировали из Афганистана более 80 тысяч человек.

По её словам, эвакуация американских граждан и помогавших США афганцев является для Вашингтона приоритетной задачей.

Ранее экс-президент Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байдену должен «с позором уйти в отставку за то, что он допустил такую ситуацию в Афганистане», сообщает RT.