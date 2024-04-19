СМИ: США могут предоставить Израилю вооружения более чем на $1 млрд

США рассматривают возможность предоставить Израилю вооружения на сумму свыше $1 млрд. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон может заключить новые контракты на поставку оружия Израилю, в том числе военной техники, боеприпасов для танков, минометных снарядов.

Как ожидается, поставки оружия дополнят сделку о военной помощи, которую рассматривает Конгресс, и станут одними из крупнейших поставок Тель-Авиву с момента обострения конфликта в секторе Газа в октябре.

Ранее американский президент Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал Конгресс вскоре принять их, напоминает RT.

