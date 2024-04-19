СМИ: США могут предоставить Израилю вооружения более чем на $1 млрд
США рассматривают возможность предоставить Израилю вооружения на сумму свыше $1 млрд. Об этом пишет Wall Street Journal.
По данным издания, Вашингтон может заключить новые контракты на поставку оружия Израилю, в том числе военной техники, боеприпасов для танков, минометных снарядов.
Как ожидается, поставки оружия дополнят сделку о военной помощи, которую рассматривает Конгресс, и станут одними из крупнейших поставок Тель-Авиву с момента обострения конфликта в секторе Газа в октябре.
Ранее американский президент Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал Конгресс вскоре принять их, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru